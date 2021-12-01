Роспотребнадзор сократил срок действия ПЦР-тестов на коронавирус с 72-х до 48 часов из-за нового штамма коронавируса

Об этом объявила глава ведомства Анна Попова.

Новый, еще более заразный и потенциально менее уязвимый для вакцин штамм обнаружили на прошлой неделе на юге Африки, и случаи заболевания им с тех пор зафиксированы уже в 20 странах. Роспотребнадзор сегодня объявил об обязательных тестах и 14-дневном карантине для прибывших оттуда, вне зависимости от статуса вакцинации. Иностранцев из южноафриканских стран и Гонконга перестали пускать вовсе.

