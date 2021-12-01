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00:05, 01 декабря 2021

В американском штате Мичиган произошла стрельба в школе, три ученика погибли

В американском штате Мичиган произошла стрельба в школе, три ученика погибли, сообщает полиция города Оксфорд. Количество пострадавших уточняется.
Стрелок — 15-л–тний подросток – успел сделать до 20 выстрелов из полуавтоматического оружия. Оно изъято, он задержан, его мотивы пока не ясны. На месте работают десятки правоохранителей.


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