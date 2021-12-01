В американском штате Мичиган произошла стрельба в школе, три ученика погибли, сообщает полиция города Оксфорд. Количество пострадавших уточняется.

Стрелок — 15-л–тний подросток – успел сделать до 20 выстрелов из полуавтоматического оружия. Оно изъято, он задержан, его мотивы пока не ясны. На месте работают десятки правоохранителей.