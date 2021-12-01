Александр Лукашенко признал российскую принадлежность Крыма

Будет ли это решение формализовано, не уточняется. Кроме того, Лукашенко объявил о своем намерении посетить полуостров.

Вскоре после этого сразу несколько телеграм-каналов со ссылкой на источник в руководстве авиакомпании Белавиа написали, что уже находящийся под европейскими санкциями национальный белорусский перевозчик готовится начать полеты из Минска в Симферополь через российскую территорию.

После присоединения Крыма к России в 2014-м, белорусский правитель неоднократно уклонялся от ответа на вопрос, считает ли он Крым российским