В Сочи ураганом повалены десятки деревьев, порывы ветра достигают 33 метров в секунду

Из-за грозы несколько самолетов не смогли сесть в аэропорту Адлера и ушли на запасной аэродром в Краснодар. Штормовое предупреждение этой ночью объявлено и в Крыму.

Стихия бушует и в Орловской области – там в музее-заповеднике «Спасское-Лутовиново» ураган повалил двухсотлетний тургеневский дуб. Об этом сообщает пресс-служба музея. Тургенев посадил его во время одного из приездов в родовое имение в подростковом возрасте и неоднократно упоминал в письмах к друзьям.

Дуб был внесен в национальный реестр старовозрастных деревьев, в 2021 году его признали главным деревом страны, а в следующем году дуб собирался участвовать в престижном конкурсе «Европейское дерево года».