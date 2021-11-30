Следствие по делу Сергея Фургала закончено, ему предъявили обвинение в окончательной редакции

Следствие по делу экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала закончено, ему предъявили обвинение в окончательной редакции. Изначально Фургала обвиняли лишь в организации убийств бизнесменов в крае 15-летней давности, затем возбудили дела об организации ОПГ, мошенничестве в особо крупном размере, легализации незаконного имущества, незаконном участии в предпринимательской деятельности и злоупотреблении полномочиями. Фургалу грозит срок вплоть до пожизненного. Сам он вины не признает, и приступил к ознакомлению с материалами дела. Недавно Верховный суд постановил слушать дело Фургала в Подмосковье, а не в Хабаровском крае.

После ареста губернатора летом прошлого года хабаровчане несколько месяцев митинговали в его поддержку. Новым главой края назначили однопартийца Фургала по ЛДПР Михаила Дегтярева.