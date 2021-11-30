В ВОЗ выступили против запрета на международный туризм как метода борьбы с новым штаммом коронавируса «омикрон»

«Всеобъемлющий запрет на путешествия не предотвратит международного распространения ковида, но будет представлять собой тяжелое бремя для жизни и источников существования» – говорится в заявлении организации.

Новый, еще более заразный и потенциально менее уязвимый для вакцин штамм обнаружили на прошлой неделе на юге Африки, и случаи заболевания им с тех пор зафиксированы уже в 20 странах. Роспотребнадзор сегодня объявил об обязательных тестах и карантине для прибывших оттуда, а также о сокращении срока действия ПЦР-тестов с 72 до 48 часов. Иностранцев из южноафриканских стран и Гонконга перестали пускать вовсе.