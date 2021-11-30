Метель и сильная гололедица в столичном регионе продлятся до утра среды, — объявили в московском главке МЧС. Уже к этому часу в городе выпало до 40% месячной нормы осадков. Порывы ветра будут достигать 22 метров в секунду, в связи с чем автомобилистам рекомендуют избегать резких маневров и держать увеличенную дистанцию, а также парковать автомобили вдали от деревьев. Столичные аэропорты, несмотря на непогоду, работают в штатном режиме.0