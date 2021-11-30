Названы регионы России с самыми дорогими квартирами в новостройках

Отчет аналитиков Единого реестра застройщиков публикует сайт РБК. Помимо Москвы и Петербурга, которые заняли, соответственно, первые и второе место с показателями в среднем 258 и 150 тысяч рублей за квадратных метр. В пятерку лидеров вошли Севастополь и Подмосковье — по 110 тысяч, а также Якутия — 102 тысячи. Самое дешевое жилье в России в первичном секторе можно купить в Кабардино-Балкарии, Ингушетии и Дагестане по цене чуть больше 30 тысяч рублей за квадрат.
2021-11-30T22:32:06+03:00
2021-11-30T22:32:06+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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22:32, 30 ноября 2021
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