Осужденный по делу о шпионаже Пол Уилан пожаловался на неоказание медпомощи со стороны мордовского управления ФСИН

Осужденный по делу о шпионаже американец Пол Уилан пожаловался на неоказание медпомощи со стороны мордовского управления ФСИН. Об этом рассказал член СПЧ при президенте Андрей Бабушкин.

Сейчас Уилан находится в тюремном ЛПУ. По его словам, несмотря на кашель и проблемы с позвоночными дисками, врачи ему грубят, отказывают во всей необходимой помощи – и, в частности, в ревакцинации от ковида.