Осужденный по делу о шпионаже американец Пол Уилан пожаловался на неоказание медпомощи со стороны мордовского управления ФСИН. Об этом рассказал член СПЧ при президенте Андрей Бабушкин.
Сейчас Уилан находится в тюремном ЛПУ. По его словам, несмотря на кашель и проблемы с позвоночными дисками, врачи ему грубят, отказывают во всей необходимой помощи – и, в частности, в ревакцинации от ковида.
Осужденный по делу о шпионаже Пол Уилан пожаловался на неоказание медпомощи со стороны мордовского управления ФСИН
Осужденный по делу о шпионаже американец Пол Уилан пожаловался на неоказание медпомощи со стороны мордовского управления ФСИН. Об этом рассказал член СПЧ при президенте Андрей Бабушкин.