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22:31, 30 ноября 2021

Защита осужденного схиигумена Сергия (в миру Николая Романова) пообещала обжаловать его приговор

Сегодня захватившего Среднеуральский монастырь и извергнутого из сана священника осудили на три с половиной года колонии общего режима по делам о самоуправстве и склонении к самоубийству. В качестве смягчающих обстоятельств суд учел его возраст и состояние здоровья. Сам Сергий своей вины не признал.


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