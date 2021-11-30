Защита осужденного схиигумена Сергия (в миру Николая Романова) пообещала обжаловать его приговор

Сегодня захватившего Среднеуральский монастырь и извергнутого из сана священника осудили на три с половиной года колонии общего режима по делам о самоуправстве и склонении к самоубийству. В качестве смягчающих обстоятельств суд учел его возраст и состояние здоровья. Сам Сергий своей вины не признал.
2021-11-30T22:31:15+03:00
2021-11-30T22:31:15+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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22:31, 30 ноября 2021
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