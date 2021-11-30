Защита осужденного схиигумена Сергия (в миру Николая Романова) пообещала обжаловать его приговор

Сегодня захватившего Среднеуральский монастырь и извергнутого из сана священника осудили на три с половиной года колонии общего режима по делам о самоуправстве и склонении к самоубийству. В качестве смягчающих обстоятельств суд учел его возраст и состояние здоровья. Сам Сергий своей вины не признал.