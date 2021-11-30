Конституционный суд Украины не принял присягу у судей, которых назначил президент Владимир Зеленский

Это произошло, потому что инстанция не признала одно из предыдущих решений главы государства.

Суд признал невозможным приведение к присяге Александра Петришина и Оксаны Грищук. Об этом сообщает агентство «Укринформ». По его данным, в КС это объяснили отсутствием вакансий судей по квоте президента. Дело в том, что Конституционный суд не считает уволенными председателя органа Александра Касминина и его коллегу Александра Тупицкого, указы о назначении которых президент упразднил еще весной.

Владимир Зеленский тогда объяснил своё решение тем, что некоторые судьи, назначенные бывшим главой государства Виктором Януковичем, создают угрозу национальной безопасности и независимости.

Проблемы вокруг КС начались после того, как он признал неконституционной уголовную статью, которая предусматривает наказание за недостоверное декларирование имущества. Помимо этого, суд отнял антикоррупционной прокуратуры проверять электронные декларации и выявлять конфликт интересов. Это, как писало агентство РИА «Новости», нарушает всю систему антикоррупционной реформы, принятие которой было одним из требований для предоставления Украине безвизового режима с ЕС и оказания финансовой помощи от международных кредиторов.

Шесть из восемнадцати судей КС Украины назначаются президентом. Остальных выбирают Верховная рада и Совет судей республики.