Президент Владимир Путин посетит открытие нового Центра современного искусства «ГЭС-2» в Москве

Мероприятие намечено на 4-е декабря. Новое культурное пространство на месте бывшей электростанции , перестроенной по проекту архитектурного бюро Ренцо Пьяно, будет вмещать в себя кинотеатр, концертный зал, библиотеку, магазины, кафе, мастерские и выставочные залы.

Здание на Болотной набережной в 2015 году выкупил и начал перестраивать фонд Леонида Михельсона.

