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21:31, 30 ноября 2021

В Ватикане раскритиковали рекомендации Еврокомиссии отказаться от гендерных обращений и упоминания слова «Рождество»

Директиву с рекомендацией национальным властям употреблять выражение «праздничные дни» вместо «Рождество» выпустили недавно в Брюсселе. Государственный секретарь Святого престола, кардинал Пьетро Паролин рассказал порталу Ватиканские новости, что считает правильным стремление избавиться от дискриминации, но неправильными те методы, которые для этого использует руководство Евросоюза.


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