В Ватикане раскритиковали рекомендации Еврокомиссии отказаться от гендерных обращений и упоминания слова «Рождество»

Директиву с рекомендацией национальным властям употреблять выражение «праздничные дни» вместо «Рождество» выпустили недавно в Брюсселе. Государственный секретарь Святого престола, кардинал Пьетро Паролин рассказал порталу Ватиканские новости, что считает правильным стремление избавиться от дискриминации, но неправильными те методы, которые для этого использует руководство Евросоюза.
2021-11-30T21:31:59+03:00
2021-11-30T21:31:59+03:00
https://echo.msk.ru/news/2944436-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
21:31, 30 ноября 2021
Загрузка комментариев...