В Ватикане раскритиковали рекомендации Еврокомиссии отказаться от гендерных обращений и упоминания слова «Рождество»

Директиву с рекомендацией национальным властям употреблять выражение «праздничные дни» вместо «Рождество» выпустили недавно в Брюсселе. Государственный секретарь Святого престола, кардинал Пьетро Паролин рассказал порталу Ватиканские новости, что считает правильным стремление избавиться от дискриминации, но неправильными те методы, которые для этого использует руководство Евросоюза.