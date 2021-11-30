Россияне во время акции «черная пятница» потратили в интернет-магазинах рекордные 85 с лишним миллиардов рублей

Таковы подсчеты Ассоциации компаний интернет-торговли. Таким образом рост по сравнению с 2020 годом составил 216%. Примерно 15% от этой суммы было потрачено на зарубежных площадках. Также по подсчетам аналитиков произошло перераспределение товарных групп: так, в прошлом году активнее всего скупали электронику и бытовую технику, а в этом году одежду и обувь.
2021-11-30T21:31:33+03:00
2021-11-30T21:31:33+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:31, 30 ноября 2021
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