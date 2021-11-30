Средняя стоимость авиационного керосина в России за месяц выросла более чем на 5% — следует из данных Росавиации

Теперь стоимость топлива превышает 60 тысяч рублей за тонну. Наиболее высокий рост фиксируется в уральских и сибирских аэропортах – более чем на 20%. В столичных аэропортах подорожание составило чуть менее 6%, в петербургском Пулково 7,5

Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта просит повысить госсубсидии на керосин для перевозчиков на Дальнем Востоке и Крайнем Севере в 4 раза, для остальных авиакомпаний в два.

