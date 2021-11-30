В ВОЗ выразили обеспокоенность сокращением тестирования на ВИЧ в Европе на фоне пандемии ковида

Во Всемирной организации здравоохранения выразили обеспокоенность сокращением тестирования на ВИЧ в Европе на фоне пандемии ковида. В заявлении, распространенном организацией, говорится о падении новых зарегистрированных случаев заболевания в Европе в 2020-м году почти на четверть к 2019-му, хотя все данные свидетельствуют об устойчивом росте заражений, а значит, все больше людей болеют, не зная о своем диагнозе.

Завтра отмечается Всемирный день борьбы с ВИЧ и памяти жертв СПИДа. Это заболевание унесло жизни уже как минимум 30 миллионов человек.