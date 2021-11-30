Испанская страна басков пополнила список регионов, где потребуются ковид-паспорта для посещения общественных мест

Испанская страна басков пополнила список регионов, власти которых будут требовать ковид-паспорта для посещения общественных мест. Такое разрешение властям автономии дал Верховный суд королевства.

Аналогичные системы на национальном уровне уже действуют в Италии и Франции, жители которых каждые выходные выходят на массовые уличные акции протеста. Законопроект о кодах доступа для привитых и переболевших находятся на рассмотрении и в российской Госдуме.