В Международном Олимпийском комитете заверили, что зимние Олимпийские игры в Пекине состоятся, несмотря на распространение нового штамма коронавируса. Там при этом сослались на успешный опыт проведения в условиях пандемии Летней Олимпиады в Токио. Ранее в китайском МИДе также пообещали провести игры в срок, задействовав успешный китайский опыт по сдерживанию ковида.

Игры намечены на 4-20 февраля. Они пройдут без иностранных болельщиков. Сегодня о намерении посетить их объявил и президент России Владимир Путин.