Лукашенко анонсировал свой визит в Крым и заявил, что он является территорией России как де-факто, так и де-юре

Вскоре после этого сразу несколько телеграм-каналов со ссылкой на источник в руководстве авиакомпании Белавиа написали, что уже находящийся под европейскими санкциями национальный белорусский перевозчик готовится начать полеты из Минска в Симферополь через российскую территорию.

После присоединения Крыма к России в 2014-м, белорусский правитель неоднократно уклонялся от ответа на вопрос, считает ли он Крым российским.