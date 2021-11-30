Республиканцы заблокировали проект оборонного бюджета США из-за того, что в нем было санкций против Северного потока-2

Республиканцы в Сенате США заблокировали проект оборонного бюджета из-за того, что в тексте документа не было санкций против российского газопровода Северный поток-2. Об этом пишет интернет-издание «Хилл». За законопроект проголосовали 45 сенаторов при необходимых 60, против 51.

Против санкций выступает администрация президента Джо Байдена, так как они подорвут единство между Вашингтоном и Берлином, где также поддерживают проект газопровода.

