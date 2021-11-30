46 московских школьников оштрафованы за использование шпаргалок на экзаменах, пишет телеграм-канал ЧТД со ссылкой на картотеку мировых судов. В большинстве случаев речь идет именно о бумажных шпаргалках либо записях на руках и ногах учащихся, а не о пронесенных смартфонах. Практически все школьники были оштрафованы на минимальную сумму в три тысячи рублей.

Также в картотеке есть как минимум девять штрафов и для самих организаторов экзаменов. Например, одну из сотрудниц комиссии оштрафовали за то, что та позволила школьнику пронести в аудиторию смарт-часы.