Басманный суд Москвы признал законным возбуждение уголовного дела о мошенничестве в отношении Навального

Басманный суд Москвы признал законным возбуждение уголовного дела о мошенничестве в отношении политика Алексея Навального. Об этом рассказала агентству Интерфакс одна из его адвокатов Вероника Полякова. Именно ее жалобе суд отказал в удовлетворении. Максимальное наказание по данной статье — 10 лет лишения свободы

После возвращения с лечения в Германии в январе, Навального арестовали, так как суд заменил ему условный срок на реальный по делу Ив Роше. Кроме того, в отношении политика сейчас расследуются сразу несколько уголовных дел – о создании некоммерческой организации, посягающей на личности и права граждан, о неуважении к суду и о мошенничестве.

