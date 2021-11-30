Губернатор Севастополя Михаил Развожаев объявил, что ждет визита Александра Лукашенко

И что в Крыму ему готовы «показать исторические места и выйти с ним в море». С таким заявлением Развожаев выступил после слов Лукашенко о признании Крыма российским де-факто и де-юре и готовности посетить полуостров.

Ранее после вхождения Крыма в состав России 2014 Лукашенко неоднократно уходил от ответов на вопрос о статусе Крыма.