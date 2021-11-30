Политолог Галлямов считает признание Лукашенко Крыма частью РФ от безвыходности

Политолог Аббас Галлямов считает, что заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о признании Крыма частью РФ было сделано от безвыходности. Такое мнение он высказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы».

«У Лукашенко давно уже нет никакой репутации, поэтому хуже быть уже не может. Он давно уже держится не за счет репутации, а он держится на штыках. Поэтому в этом смысле ему терять нечего. Очевидно, что у него ситуация совсем плохая, и Россия зажала его в угол, и у того выхода не было». – сказал политолог.

По словам А.Галлямова, это заявление является еще одним косвенным подтверждением того, что А.Лукашенко держатся становится все сложнее. «По всей видимости, нелояльность фиксируется и в силовом корпусе: не только среди гражданского населения, но и среди силовиков. Поэтому он не может больше себе позволить вертеть Россией, Путиным. Ему приходится поступаться той свободой маневров, которой он дорожил, свободой сидением между двумя стульями в пользу требования России, требования Путина», — сказал политолог.

Также А.Галлямов считает, что нет никаких сомнений, что в принятии этого решения «оказывалось давление со стороны России».

«Для Путина вопрос признание Крыма принципиален, потому что Крым — это сложнейшая часть его наследия, это самое главное для него, что он сделал за эти 20 лет», — заключил политолог.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в интервью РИА Новости, что его поездка в Крым будет означать признание полуострова частью РФ.