«Главмедиа»: Белавиа может уже в ближайшее время приступить к полетам из Минска в Симферополь

Белорусская авиакомпания Белавиа может уже в ближайшее время приступить к полетам из Минска в Симферополь после слов Александра Лукашенко о формальном признании Крыма российским, — пишет телеграм-канал «Главмедиа» со ссылкой на источник в руководстве перевозчика.
2021-11-30T20:20:40+03:00
2021-11-30T20:20:40+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:20, 30 ноября 2021
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