«Главмедиа»: Белавиа может уже в ближайшее время приступить к полетам из Минска в Симферополь

Белорусская авиакомпания Белавиа может уже в ближайшее время приступить к полетам из Минска в Симферополь после слов Александра Лукашенко о формальном признании Крыма российским, — пишет телеграм-канал «Главмедиа» со ссылкой на источник в руководстве перевозчика.