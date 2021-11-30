Депутат Затулин: Признание Лукашенко Крыма частью РФ – результат плохих отношений Белоруссии с Западом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в интервью РИА Новости, что его поездка в Крым будет означать признание полуострова частью РФ. Как сказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» депутат Госдума, директор Института стран СНГ Константин Затулин, Россия не требовала отдельного признания Крыма от президента Белоруссии, и это «результат отношений Белоруссии с Западом».

«Относится к нему (заявлению) надо спокойно. Ничего как бы для России ущербного в том, что Лукашенко об этом заявил, нет. Конечно же, мы ни от кого не требовали отдельного признания Крыма в составе Российской Федерации. То, что для нас существенно — это то, чтобы Украина признала эту реальность. Вот это важно, но это вряд ли произойдёт в ближайшее время. Что касается признания Белоруссией, то они безусловно связаны сегодняшним положением — отношением со стороны Запада к Белоруссии, и той же Украины. Это скорее их заслуга в том, что Белоруссия таки заявила о признании Крыма», — сказал К.Затулин.

Депутат напомнил, что президент Белоруссии и ранее публично говорил об условиях, на которых он признает Крым.

«Последний раз это было связано, по-моему, с признанием со стороны олигархов Российской Федерации. Такой был любопытный уход от ответа в свое время, пока у Лукашенко сохранялись надежды на взаимоотношения с Западом. Сейчас эти надежды далеки от воплощения, дальше чем когда бы то ни было. В силу этого он и делает эти заявления», — сказал он.

К.Затулин обратил внимание на еще одно сопровождающее заявление, на его взгляд, более резонансное, о том, что Лукашенко готов разместить на территории Белоруссии ядерное оружие.

«Хотя вот это точно мы от него не требовали ни в каких случаях. Это с самого начала его собственная инициатива. И она опять же должна восприниматься исключительно в контексте его отношений с западными странами. Россия не собирается передавать никому ядерную кнопку, об этом речи не шло, и Россия никогда не настаивала и не планировала размещать ядерное оружие на территории Белоруссии», — отметил он.

Что Россия планировала в свое время, по словам К.Затулина, так это создание военно-воздушной базы на территории Белоруссии. Но тогда Лукашенко от этого уклонился. Если сейчас он дает на это свое разрешение, тогда это укрепляет наши возможности. По крайней мере сопровождать натовские самолеты, которые повадились летать вблизи от наших границ", — отметил депутат.

В целом, из прагматичных соображений поддержать заявление Лукашенко в отношении Крыма можно, но «при этом надо знать им цену и понимать их причину» – заключил К.Затулин.