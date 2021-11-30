В Чехии задержан председатель Федерации футбола Белоруссии Владимир Базанов

Об этом пишет местное интернет-издание Деник Эн. В полиции Моравско-Силезского края официально пока не подтверждают факт и не поясняют причины задержания. По данным журналистов это связано с тем, что чиновник не признаваемого в Европе режима Александра Лукашенко приехал в Чехию на матч чешских и белорусских футболистов без разрешения на въезд.