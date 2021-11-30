Россиянам, возвращающимся из стран с высоким риском заражения омикрон-штаммом, нужно будет уйти на карантин

Россиянам, которые возвращаются из стран с высоким риском заражения омикрон-штаммом коронавируса, нужно будет уйти на карантин на 14 дней. Об этом объявила главный санитарный врач России Анна Попова. Точный список стран при этом пока не приводится. Также Попова рассказала, что из-за большей заразности этого штамма в России ограничат срок действия ПЦР-тестов с 72 до 48 часов и призвала соотечественников проводить новогодние каникулы внутри страны.

Новый штамм выявили в Южной Африке. ВОЗ признала его вызывающим опасения из-за чрезвычайно высокого количества мутаций именно в том белке, на который нацелены все существующие вакцины. Целый ряд стран уже ограничил авиасообщение с государствами Южной Африки, а Израиль и Марокко стали первыми государствами, которые полностью закрыли внешние границы по этой причине.