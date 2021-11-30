Азербайджанская прокуратура исключили внешнее вмешательство при крушении вертолёта пограничников

Авария произошла этим утром.

Госпогранслужба Азербайджана не допускает наличие какого-либо внешнего влияния при падении Ми-17, которое произошло сегодня утром. Об этом объявили в Генпрокуратуре республики. Там уточнили, что следователи рассматривают такие версии, как неосторожность пилота, погодные условия, техническая неисправность вертолёта и другие. Дело заведено по уголовной статье о нарушении правил

полётов или подготовки к ним, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц.

Вертолёт упал в Хызинском районе на востоке страны к северу от Баку. Это произошло во время учебных полётов на авиационном полигоне. 14 человек погибли, и еще двое ранены. Как сообщало азербайджанское интернет-издание haqqin.az, как минимум 13 жертв – офицеры в званиях полковников, майоров или лейтенантов. Расследование погранслужба ведёт совместно с прокуратурой.

Ми-17 модель вертолётов еще советского производства. Их поставили в Азербайджан в начале прошлого десятилетия.