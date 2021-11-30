В шахте Листвяжная в Кузбассе продолжается подземный пожар

Там сохраняется угроза нового, еще более мощного взрыва метана, — объявил командир военизированного горно-спасательного отряда Юрий Ше на встрече с родственниками погибших. В данный момент на шахте идут бурительные работы, чтобы перекрыть доступ кислорода к месту пожара. Под землей остаются тела сорока погибших.

Концентрация газа создает угрозу жизни спасателям, работающим на месте работ на шахте Листвяжная, — сказал генеральный директор ФГУП «Военизированная горноспасательная часть» Николай Медведев.

Из-за взрыва 25 ноября погибли, по последним данным, 46 горняков и пятеро спасателей. Общее число пострадавших свыше 200. Семьям погибших выплатят по 2 миллиона рублей и погасят кредиты. Возбуждено сразу несколько уголовных дел. Арестованы директор шахты и двое его подчиненных.