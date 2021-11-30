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19:02, 30 ноября 2021

Песков заверил, что в России не планируется введение штрафов за отказ прививаться от коронавируса

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заверил, что в России не планируется введение штрафов за отказ прививаться от коронавируса, как это делают в некоторых странах Европы. Экономист Сергей Алексашенко в нашем эфире сегодня напротив, выразил уверенность, что такие штрафы необходимы, однако признал, что российские власти не способны принять достаточно жесткие меры для переубеждения людей.
Тем временем, глава Роспотребнадзора Анна Попова объявила, что из-за большей заразности нового омикрон-штамма ковида, сроки действия ПЦР –тестов, которые требуют предъявлять во многих местах, в России сократят с 72 до 48 часов.


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