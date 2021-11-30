Роспотребнадзор сократил срок действия ПЦР-тестов на коронавирус с 72-х до 48 часов из-за нового штамма коронавируса. Об этом объявила глава ведомства Анна Попова. Свое решение она объяснила повышенной заразностью штамма омикрон, который уже выявлен в ряде стран Южной Африки, Европы и Азии.
2021-11-30T18:31:22+03:00
2021-11-30T18:31:22+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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18:31, 30 ноября 2021
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