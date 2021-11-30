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19:01, 30 ноября 2021

Александр Лукашенко заявил, что Крым является территорией России как де-факто, так и де-юре

Будет ли это решение формализовано, не уточняется. Кроме того, Лукашенко объявил о своем намерении посетить полуостров.
После присоединения Крыма к России в 2014, белорусский правитель неоднократно уклонялся от ответа на вопрос, считает ли он Крым российским. По итогам президентских выборов в Белоруссии в 2020, большинство стран Запада отказались признавать его легитимным президентом.

«Заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что его поездка в Крым будет означать признание полуострова частью РФ, на Украине воспринимается как недружественный шаг». Как сказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы» украинский политолог Вадим Карасев, сенсации в этом заявлении нет, так как отношения Белоруссии и Украины основательно уже испорчены. «В Украине это воспринимают как недружественный шаг. Но тут нет никакой сенсации, потому что отношения Белоруссии и Украины основательно испорчены после августа 2020 года. А как дальше они будут эволюционировать — либо они останутся плохими, испорченными и неконструктивными, либо перейдут в статус вражеских, поскольку Россия — агрессор, Россия — враг, в таком случае и союзник по Союзному государству, который тем более признал Крым российским, не только де-факто, но и де-юре», — сказал он.

При этом В.Карасев отметил, что экономические контакты останутся, потому что невозможно сразу их разорвать. «Но будут только укреплять стены на границе с Белоруссией, это примерно 1200 км, будут укреплять военную группировку на границе с Белоруссией (Волынская, Ровенская область). Но контакты постепенно будут сворачиваться», — отметил политолог.


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