Судья Измайловского суда Москвы Андрей Седышев признал бывшего схиигумена Сергия виновным по трем уголовным статьям, в том числе о склонении к самоубийству. Сергий приговорен к трем с половиной годам колонии. Защита намерена обжаловать приговор.

Вместо четырёх лет, которые запрашивала для Николая Романова прокуратура, судья Андрей Седышев назначил три с половиной года колонии. Он учёл смягчающие обстоятельства, такие как пенсионный возраст бывшего схиигумена и его участие в благотворительности.

Приговор основателю Среднеуральского женского монастыря зачитывали несколько часов. Всё это время на улице ожидали около тридцати сторонников Романова.

Эти люди под снегом а иногда и под сильным ветром ходили вокруг здания суда с крестами, иконами и фотографиями осуждённого. Некоторые из собравшихся были одеты как служители церкви. Говорили они не охотно. В основном, кратко отвечали, что пришли поддержать Сергия, поскольку считают его примером «не лицемерия» и храбрости. Одна из участниц крестного хода, пожелавшая остаться неизвестной, сказала, что воспринимает происходящее как давление на веру. ВСТАВКА_неравнодушная

Николай Романов признан виновным в склонении к самоубийству, в самоуправстве и в нарушении права на свободу вероисповедания. Следствие утверждает, что бывший схиигумен, несмотря на то, что у него отняли сан, незаконно препятствовал проведению религиозных обрядов в Среднеуральском женском монастыре. Речь идёт о том, что бывший священнослужитель не пускал туда представителей Екатеринбургской Епархии РПЦ.

Романов в свою очередь вины не признал. Агентство ТАСС сообщает, что он назвал приговор «абсурдной ситуацией».

Ранее этой осенью бывшему схиигумену также предъявили обвинения в возбуждении ненависти либо вражды из-за видео с его проповедями в интернете. На записях он отрицал существование коронавируса и проклинал всех, кто запрещает проводить богослужения из-за пандемии.