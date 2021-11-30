Из-за непогоды в столице закрыли парки и остановили канатную дорогу

До конца дня в городе объявлен оранжевый уровень опасности. Порывы ветра местами достигали 20 метров в секунду. В частности из-за этого пришлось остановить движение кабинок на Московской канатной дороге, пишет агентство «Москва». По этим же причинам временно ограничено посещение Парка Горького, Московского зоопарка и парков «Сокольники» и «Царицыно».

Власти столицы призывают горожан воздержаться от прогулок на улице, а также отказаться от поездок на машине. Уже сейчас на многих участках столичных дорог наблюдаются серьезные заторы, которые к вечеру могут достичь 9-10 баллов.

На протяжении всего дня экстренные службы работают в усиленном режиме, обрабатываются тротуары в преддверии возможной гололедицы.

Как сообщили в комплексе городского хозяйства, в отдельных районах повалены деревья и светофоры. Местами упавшие стволы повредили припаркованные автомобили, однако сколько именно машин пострадали не сообщается.

Как ожидается, непогода продлится до конца дня, а затем город накроет снегопад. Уже завтра снежный покров составит 5-7 сантиметров.