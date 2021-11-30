Ъ: Нескольких высокопоставленных сотрудников Росгвардии подозревают в хищении почти 200 млн рублей

Нескольких высокопоставленных сотрудников Росгвардии подозревают в хищении почти 200 млн рублей, сообщает газета «Коммерсант».

Четыре генерала и три полковника войск национальной гвардии могут быть причастны к краже бюджетных денег, которые были предназначены для создания информационной системы «Недвижимость». Она должна была объединить в себе все многотысячное хозяйство Росгвардии. Впервые о программе заговорили почти 10 лет назад. Для создания реестра стороны заключили пять госконтрактов, по которым программу должны были создать еще в 2016 году. Заказчиком тогда выступила одна из структур МВД. На ее основе позднее создали Росгвардию.

С тех пор программа так и осталась нереализованной задумкой, несмотря на то, что бумаги говорят об обратном. При этом бюджетные деньги все равно потратили. По данным газеты, эту махинацию обнаружила собственная служба безопасности гвардии. К тому же проверяющие отмечают, что заказчик мог еще и завысить стоимость разработки на 90 млн рублей. Военная прокуратура потребовала от следственного комитета возбудить дело по статье об особо крупном мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями, которое повлекло тяжкие последствия. По версии сослуживцев, подозреваемые — ставленники бывших заместителей директора Росгвардии.

Росгвардия не впервые привлекает внимание других силовых структур. Ранее следственный комитет возбудил уголовное дело о махинациях при закупке внутренними войсками обмундирования на сотни миллионов рублей.