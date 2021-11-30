Наземный общественный транспорт и метро не будут работать в Петербурге в новогоднюю ночь

Массовые праздники в центре города отменили.

Петербургские чиновники не планируют в новогоднюю ночь перекрывать центр города и подступы к Дворцовой площади, как это делалось в прошлом году. При этом общественный транспорт будет работать в обычном режиме. То есть в ночь с 31 декабря на 1 января ни наземный транспорт, ни метро работать не будут. В Смольном решили не организовывать круглосуточную работу городского метрополитена, потому что никаких массовых мероприятий в городе не готовят.

Чиновники надеются, что такие небольшие ограничения сподвигнут петербуржцев отмечать праздник дома. В петербургском правительстве отметили, что для этого в том числе перенесли часть новогодних украшений из центра на улицы отдалённых районов.

На подготовку к Новому году петербургские власти потратили почти пятьсот миллионов рублей.