В кемеровской шахте «Листвяжная» продолжается пожар из-за которого сохраняется угроза повторных взрывов

Рабочие и спасатели несколько дней после взрыва пытаются перекрыть доступ кислорода в забой, из-за которого происходит горение. По словам сотрудников МЧС, в шахте до сих пор скапливается метан, и его концентрация в сочетании с кислородом может спровоцировать взрыв. Позднее временно исполняющий обязанности главы МЧС России Александр Чуприян сказал, что пожар продолжается сразу в нескольких местах шахты и ситуация ухудшается. Он подчеркнул, что в связи с этим нельзя назвать точные сроки завершения поисковой операции.

В забое, по данным спасателей, после взрыва еще находятся тела 38 горняков и двух спасателей. Сегодня с утра стало известно, что 18 тел погибших нашли – десять из них даже подготовили к подъему на поверхность. Судьба остальных остается неизвестной. Однако из-за превышения концентрации метана горноспасатели покинули шахту и приостановили транспортировку. До сих пор до конца неясны причины взрыва. Горняки жаловались, что нарушения в забое были «общим местом». Однако глава независимого профсоюза работников угольной промышленности Иван Мохначук сказал в эфире «Эха», что предвидеть трагедию было невозможно.

В результате взрыва на «Листвяжной» погиб 51 человек, среди них пять горноспасателей, которые отправились на поиски шахтеров.

Прокуратура возбудила несколько уголовных дел, пятерых подозреваемых, в том числе директора шахты, арестовали.