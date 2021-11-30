Генсек НАТО Йенс Столтенберг впервые назвал власти России «российским режимом»

Он добавил, что считает агрессивной внешнюю политику Москвы. Военная активность вблизи украинских границ будет обсуждаться на встрече министров иностранных дел натовских стран, она открывается сегодня в Риге. При этом Столтенберг напомнил, что НАТО гарантирует коллективную безопасность только членам альянса, но не странам-партнерам, включая Украину.

В Москве неоднократно заявляли, что перемещение российских войск по территории России не должно никого беспокоить. Министр иностранных дел Сергей Лавров считает, что это США окружили Россию военными базами и нагнетают истерию у российских границ.

Как выразился министр, голословные обвинения западных партнеров сыплются как из рога изобилия, но ни одного доказательства не предъявлено.

Сегодня президент Владимир Путин пообещал дать зеркальный ответ, если на Украине будут размещены ракетные системы, потенциально угрожающие Москве. Путин добавил, что разработка гиперзвукового оружия это ответ на действия НАТО. Он также напомнил, что о вводе российских войск на Украину говорили еще в начале года, но этого не произошло.

Шеф-корреспондент информационного агентства УНИАН Роман Цымбалюк напомнил, что российские войска уже давно стянуты к границе.

Вашингтон обеспокоен передвижением российских войск на границе с Украиной, — заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Американская газета Нью-Йорк Таймс рассуждает о том, как далеко готовы пойти Соединенные Штаты, защищая Украину.

Газета считает, что для американского Белого Дома пока четко неясно, где проходят те самые красные линии, в случае перехода которых, США готовы включиться в конфликт. Но при этом, официальные лица отказываются придавать свою позицию огласке, — отмечается в статье.

Один из факторов такого поведения — это соперничество с Китаем. Именно Пекин является для Вашингтона тем игроком, с которым он ведёт сейчас диалог. От Москвы же, требуется стабильность и предсказуемость в поведении. Это не раз декларировали в Овальном кабинете. А вот санкции, пакеты которых, как отмечает The New York Times, все равно прорабатываются. Хотя в случае принятия, они нанесут вред не только приближенным Владимира Путина, но также и американской и европейской экономике.

Большинство экспертов, на которых ссылается газета, выходят с пессимистичными прогнозами о том, что Украине не стоит ожидать масштабной помощи от Америки. Не исключено, что это понимают и в Кремле, где ощущают отсутствие решимости со стороны Запада прийти на подмогу Киеву.

Впрочем, также есть мнением согласно которому Владимир Путин так и не решил, что же ему делать с Украиной. Хотя и перебросил к границе с этой страной под 100 тысяч военных — что по мнению экспертов походит на подготовку к вторжению. И все-таки, американцы пытаются убедить Москву не начинать военные действия, — считают эксперты газеты. Они же признают, что наращивание войск на границе — это испытания и для США, и для ЕС и, конечно же, НАТО. Возможно, именно это и хочет понять Владимир Путин, — а именно как на его игру мускулами «реагируют мировые державы и весь Запад и все время будет повышать ставки в этой игре», пишет The New York Times.

Тем временем, белорусский руководитель Александр Лукашенко допустил размещение в Белоруссии российского ядерного оружия, если аналогичные системы НАТО появятся в сопредельных странах.

Не так давно генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что если Германия откажется от размещения американского ядерного оружия, оно может оказаться в странах Восточной Европы. После распада СССР на территории Белоруссии находились десятки зарядов стратегических межконтинентальных ракет «Тополь» и более тысячи тактических ядерных боеголовок. Минск согласился на вывод вооружений после подписания договора о нераспространении ядерного оружия.