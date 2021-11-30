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18:05, 30 ноября 2021

В Кремле исключили введение в России штрафов за отказ делать прививку от коронавируса

Между тем в ряде европейских стран эти предложения уже обсуждают на правительственном уровне. В некоторых случаях речь идёт об очень крупных суммах штрафа.

На фоне заявлений российского президента о необходимости наращивать темпы вакцинации населения, власти отказались наказывать рублём противников прививок. По словам пресс-секретаря главы страны Дмитрия Пескова, Кремль не допускает введения штрафов по аналогии с Австрией. Там за неоднократный отказ делать прививки от коронавируса возможно придётся заплатить свыше 7 тысяч евро. Это при повторном нарушении. Сначала оштрафуют на 3600 евро или посадят за решётку на 4 месяца. Законопроект сейчас разрабатывают в правительстве, пишет крупнейшая австрийская газета Kronen Zeitung. По её данным на следующей неделе документ уже могут внести в парламент, где начнут его обсуждать. Стоит заметить, предложений с такими крупными штрафами для антипрививочников не выдвигала ещё ни одна страна мира. Австрийские власти предупредили, что в феврале начнётся обязательная вакцинация для всех категорий населения, кроме тех, кому запрещено делать прививку по медицинским показаниям, беременных и подростков до 12 лет.

Тем временем в Греции будут штрафовать ежемесячно на 100 евро людей старше 60 лет за отказ проходить вакцинацию. Деньги пойдут в специальный фонд, который будет финансировать больницы страны, объявил премьер. Кириакос Мицотакис призвал пожилых греков, не сделавших прививки от коронавируса, записаться на приём до 16 января, иначе штраф. Напомню, что в России обязательная вакцинация предусмотрена только для отдельных категорий: медиков, учителей, сотрудников торговли, представителей власти. В ряде регионов в последние недели вводят обязательную вакцинацию для людей старше 60. Это в том числе Петербург, Свердловская, Калужская и Ростовская области, Пермский Край и Татарстан. Обязательная вакцинация пожилых, по мнению чиновников, защитит наиболее уязвимых горожан. То же самое касается и тех, у кого хронические заболевания. Штрафы пожилых людей за отказ делать прививки в отличие от той же Греции в России не предусмотрены.

Более половины россиян сейчас обладают иммунитетом к коронавирусу, сообщила на прошлой неделе вице-премьер Татьяна Голикова. По её словам необходимо довести этот показатель до 80-90 процентов.

Бывший главный санитарный врач Геннадий Онищенко считает преждевременным вводить штрафы за отказ от вакцинации
Частичным оправданием плохой разъяснительной работы Онищенко назвал активность противников вакцинации, которые, по его оценке, успешно воздействуют на многих людей.

Ранее группа врачей написала открытое письмо к антипрививочникам. Их пригласили в так называемую красную зону ковидных больниц. Один из адресатов письма певец и композитор Юрий Лоза. Он заявил в эфире Эха, что тех, кто призывает к штрафам за отказ от вакцинации нужно привлекать к уголовной ответственности
Лоза добавил, что до сих пор в России не опубликованы результаты вакцинации Спутником.

Экономист Сергей Алексашенко поддерживает необходимость введения штрафов за отказ от вакцинации, однако считает, что российские власти не способны принять достаточно жесткие меры для переубеждения людей. Такое мнение Сергей Алексашенко высказал в эфире «Эха».
Сергей Алексашенко привел в пример Австрию, где подобные штрафы уже существуют, и рассчитал, что в России сопоставимая сумма наказания составила бы около 80 тысяч рублей.


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