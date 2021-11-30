Первый канал перезапустит шоу «Поле чудес» с января следующего года

Название шоу изменится на «Наше поле чудес», производством будет заниматься новая студия, но Леонид Якубович останется ведущим, а программа продолжит выходить, как и прежде, каждую пятницу.

«Поле чудес» выходит в России уже более 30 лет, снято свыше полутора тысяч выпусков. Игру выпускают на основе оригинального американского телеформата.