Тверской суд Москвы признал законным исключение Марины Литвинович из Общественной наблюдательной комиссии столицы

Об этом рассказал агентству Интерфакс адвокат Литвинович Даниил Берман. После исключения активистка подавала административный иск к Общественной палате. Литвинович исключили из московской ОНК в начале марта голосованием членов комиссии.

Марина Литвинович активно посещала московские СИЗО и спеприемники и рассказывала о нарушениях прав задержанных.

