Об этом рассказал агентству Интерфакс адвокат Литвинович Даниил Берман. После исключения активистка подавала административный иск к Общественной палате. Литвинович исключили из московской ОНК в начале марта голосованием членов комиссии.
Марина Литвинович активно посещала московские СИЗО и спеприемники и рассказывала о нарушениях прав задержанных.
Тверской суд Москвы признал законным исключение Марины Литвинович из Общественной наблюдательной комиссии столицы
Об этом рассказал агентству Интерфакс адвокат Литвинович Даниил Берман. После исключения активистка подавала административный иск к Общественной палате. Литвинович исключили из московской ОНК в начале марта голосованием членов комиссии.