Аэропорт Стамбула приостановил прием и отправку рейсов из-за урагана, — объявил перевозчик «Туркиш Эйрлайнз»

Аэропорт Стамбула приостановил прием и отправку рейсов из-за урагана, — объявил национальный перевозчик «Туркиш Эйрлайнз». Пассажирам рекомендуют узнавать актуальную информацию об их рейсах на сайте авиакомпании, либо через колл-центр. Также стало известно, что сегодняшний рейс Аэрофлота из Москвы в Стамбул уже после вылета был перенаправлен в Анталью, а обратный, из Стамбула в Москву, задерживается на несколько часов.

Ураган на западе Турции начался вчера. Скорость ветра местами превышала 36 метров в секунду. По меньшей мере шесть человек погибли.

