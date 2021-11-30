В России в среднем за год умирают около 35 тысяч человек с ВИЧ, это оценка Роспотребнадзора

Академик Вадим Покровский, глава ЦНИИ эпидемиологии при ведомстве, объявил, что по их данным, средний возраст умерших – 40 лет. Помимо смертности людей трудоспособного возраста, из бюджета уже напрямую тратится около 60 млрд рублей в год на борьбу с эпидемией, напомнил Покровский.

Завтра отмечается Всемирный день борьбы с ВИЧ и памяти жертв СПИДа. Россия лидирует по темпам прироста ВИЧ-положительных в Восточной Европе, по самым консервативным оценкам, с этим заболеванием живут уже свыше миллиона россиян.