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17:30, 30 ноября 2021

В России в среднем за год умирают около 35 тысяч человек с ВИЧ, это оценка Роспотребнадзора

Академик Вадим Покровский, глава ЦНИИ эпидемиологии при ведомстве, объявил, что по их данным, средний возраст умерших – 40 лет. Помимо смертности людей трудоспособного возраста, из бюджета уже напрямую тратится около 60 млрд рублей в год на борьбу с эпидемией, напомнил Покровский.
Завтра отмечается Всемирный день борьбы с ВИЧ и памяти жертв СПИДа. Россия лидирует по темпам прироста ВИЧ-положительных в Восточной Европе, по самым консервативным оценкам, с этим заболеванием живут уже свыше миллиона россиян. 


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