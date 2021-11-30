Лоза: Тех, кто намерен принудительно вакцинировать и штрафовать за отказ, нужно привлечь к уголовной ответственности

Певец и композитор Юрий Лоза считает, что людей, которые намерены ввести штрафы за отказ от вакцинации, нужно привлекать к уголовной ответственности, так как они пытаются привести страну «к бунту и революции». Такое мнение он высказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы».

«Это же глупость несусветная — платить штрафы за отказ от вакцинации. Люди, которые хотят вводить QR-коды, штрафы — это люди, которые пытаются раскачать лодку и привести страну к бунту и революции. Это люди, которые хотят подорвать доверие к президенту, который сказал, что вакцинация в нашей стране может быть только добровольной. Понятно, что они хотят взрыва, это люди провокаторы, которые сейчас намерены дестабилизировать ситуацию, это враги. Их надо срочно отлавливать всех и сажать, и привлекать к уголовной ответственности. Нам же говорит президент сейчас, что надо искать общие скрепы, что наоборот необходимо консолидировать общество. И люди, которые хотят нас расколоть, это наши враги», — сказал Ю.Лоза.

Певец отметил, что россияне не доверяют отечественной вакцине только потому, что никаких результатов исследований гамалеевской вакцины не было опубликовано.

«А кто-нибудь видел опубликованные результаты исследований этой гамалеевской шарашки, как они создавали эту вакцину, чтобы какое-то медицинское сообщество могло бы проверить? Проводили эксперименты, узнавали о побочных явлениях, которые вызывает вакцинация. Вот как только они опубликуют, тогда медицинское международное сообщество скажет — да, это вакцина. А пока эту жижу народ вакциной не называет. И вкалывать в себя непонятно что...это несусветная глупость», — сказал Ю.Лоза.