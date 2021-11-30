В России с завтрашнего дня вступают в силу сразу несколько новых законов

Компании, которые заключили договоры на корпоративное обслуживание с сотовыми операторами с завтрашнего дня должны будут предоставить персональную информацию о каждом сотруднике в единую систему идентификации и аутентификации. После чего в офисах услуг связи должны будут проверить её и прекратить обслуживание тех номеров, чьи владельцы не прошли контроль. По словам властей, эта мера призвана помочь бороться с так называемыми «серыми» сим-картами.

Также 1 декабря заработают поправки в закон о связи. Теперь получить доступ к сайтам государственных организаций и Госуслуг россияне смогут даже при нулевом балансе на счету.

Помимо этих ресурсов без денег на мобильном можно будет воспользоваться социальной сетью «Вконтакте», сайтами агентства ТАСС и газеты «РБК». Всего в этом списке около 400 ресурсов. Кроме того, со среды Центральный банк получит право в досудебном порядке требовать заблокировать сайты, которые рекламируют финансовые пирамиды, а также страницы интернет-мошенников.

Кроме того, в России с завтрашнего дня вводится уголовное наказание за отсутствие маркировки на лекарственных препаратах – до трех лет тюрьмы.