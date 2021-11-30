Онищенко: Всеобщие штрафы за отказ от вакцинации необязательны

Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко считает, что вводить всеобщие штрафы за отказ от вакцинации нельзя. Как он сказал в интервью «Эха Москвы», необходимо проводить разъяснительную работу, так как кампанию по информированию в России о важности вакцинации соответствующие органы проводят плохо.

«Кого-то наказать у нас только дай волю, не надо долго уговаривать. (…) Аргумент против поголовного штрафа узаконенного всех подряд — я пока не вижу работы со стороны тех органов, которые перед государством и народом отвечает за то «информированное согласие». Они не работают. Вот когда они скажут, что они все сделали, что могли, а народ твердолобый не хочет слушать, вот тогда мы начнем штрафовать всех поголовно. Надо заставить их (эти органы) заработать», — сказал он.

Частичным оправданием плохой разъяснительной работы Геннадий Онищенко видит активность противников вакцинации, которые успешно воздействуют на многих людей.

По мнению Г.Онищенко, в крайнем случае штрафы будут оправданы среди той группы населения, которые «обязаны быть привитыми в силу своей профессии».

«Потому что это не только его личное дело — быть привитым, как техника безопасности, но если он заболевает, то он потянет гораздо больше», — отметил он.

Ранее некоторые европейские страны предупредили, что будет введен штраф за нахождение в общественных местах непривитым гражданам.

В Кремле заявили, что в России не будут вводиться штрафы за отказ от вакцинации от COVID-19, как это делается в некоторых странах.