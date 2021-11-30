Церемония награждения авторитетной премией «50 лучших ресторанов мира» в следующем году впервые пройдет в Москве, — сообщается на официальном сайте мэра Москвы. Эта премия, которая в ресторанной индустрии считается почти такой же престижной, как «Гид Мишлен» вручается ежегодно с 2002 года. Долгое время церемонию проводили в Лондоне. Кроме британской столицы ее принимали также Нью-Йорк, Мельбурн, Сингапур и Антверпен.

В этом году несколько московских ресторанов также впервые включили в «Гид Мишлен».