На фоне ускоряющейся инфляции россияне стали активнее скупать шубы, бытовую технику и ювелирные изделия

Об этом объявила на форуме «Россия зовет» основатель крупнейшего российского интернет-ритейлера Wildberries Татьяна Бокальчук. По ее мнению, таким образом наши соотечественники пытаются сохранить свои накопления. При этом средняя сумма чека снижается, что свидетельствует о стремлении потребителей выбирать более дешевые альтернативы дорогим товарам.
2021-11-30T16:33:13+03:00
2021-11-30T16:33:13+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:33, 30 ноября 2021
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