На фоне ускоряющейся инфляции россияне стали активнее скупать шубы, бытовую технику и ювелирные изделия

Об этом объявила на форуме «Россия зовет» основатель крупнейшего российского интернет-ритейлера Wildberries Татьяна Бокальчук. По ее мнению, таким образом наши соотечественники пытаются сохранить свои накопления. При этом средняя сумма чека снижается, что свидетельствует о стремлении потребителей выбирать более дешевые альтернативы дорогим товарам.