Московская мэрия предупредила о сильном ветре до конца дня

Его порывы , по данным столичного Управления МЧС достигают 25 метров в секунду. В столице и области объявлен оранжевый уровень погодной опасности. Из-за непогоды закрыли Парк Горького и Московский зоопарк. Горожан просят не укрываться под деревьями и шаткими конструкциями, а по возможности не выходить из дома.

К вечеру ожидается также падение температуры ниже нуля, в связи с чем столичные коммунальщики начали противогололедную обработку дорог и тротуаров.